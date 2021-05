Ericsson : AT&T et Cradlepoint étendent leurs offres

(CercleFinance.com) - AT&T et Cradlepoint -qui fait partie du groupe Ericsson- étendent leurs offres de réseau conjoint, annonce aujourd'hui Ericsson.



Les deux entités proposent un portefeuille de solutions 5G parmi les plus complets aux États-Unis, assure Ericsson. Ces solutions s'appuient sur AT&T Wireless Broadband et offrent une couverture 5G à plus de 230 millions de personnes dans 14 000 villes et villages du pays.



Les entreprises clientes disposent ainsi d'un choix de solution, de vitesse, de qualité de service et de structure de gestion correspondant à leurs besoins, sans frais supplémentaires, assure Ericsson.



Pour rappel, Ericsson a finalisé l'acquisition de Cradlepoint en novembre 2020, avec l'idée de conquérir des parts de marché dans l'espace des entreprises 5G en pleine expansion.





