Ericsson : Association autour de la 5G à l'aéroport de Purdue

(CercleFinance.com) - L'aéroport de l'université de Purdue (Indiana, USA) va se doter d'un réseau 5G, fruit d'une collaboration avec les partenaires industriels Ericsson et Saab. Le réseau servira également de terrain d'essai réel pour les universitaires, les chercheurs et les entreprises.



Il pourra également permettre de développer des solutions commerciales qui pourront être reproduites pour améliorer des opérations et de la sécurité dans les aéroports de toutes tailles.



Le projet vise à donner vie aux avantages de la 5G privée pour les aéroports, où de nouveaux réseaux hautes performances peuvent être testés dans des scénarios réels, souligne Ericsson.



