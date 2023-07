Ericsson : Alimente le réseau de Movistar en Espagne

(CercleFinance.com) - Movistar souhaite accélérer le développement de la bande 3,5 GHz sur l'ensemble du territoire espagnol pour offrir une connectivité haute performance à ses abonnés dans tout le pays dans le cadre de leur lancement de la 5G+.



' La technologie de réseau central 5G d'Ericsson, combinée à son réseau d'accès radio (RAN), permettra à Telefónica de créer une offre et une expérience uniques et d'introduire les fonctionnalités les plus avancées telles que la latence ultra-faible, le débit élevé et le nombre massif de connexions ' indique le groupe.



Movistar, qui couvre déjà plus de 700 municipalités dans toute l'Espagne avec 3,5 GHz, accélérera le déploiement de la bande moyenne au cours du second semestre de l'année avec l'objectif d'atteindre environ 1 000 sites d'ici la fin de 2023.



