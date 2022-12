Ericsson : Ajuste ses capacités de production en Inde

(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé aujourd'hui une augmentation de ses capacités de production et des opérations avec son partenaire Jabil à Pune (Inde) afin de répondre aux besoins en déploiements de réseaux 5G en Inde.



Premier fournisseur de télécommunications à s'installer en Inde dès 1994, Ericsson fabrique des équipements avec Jabil, notamment des radios 4G et 5G, RAN Compute ainsi que des produits à micro-ondes.



' Nous augmentons progressivement la production de nos équipements de télécommunications 5G à Pune, afin de soutenir les déploiements de réseaux des Indiens', résume Nunzio Mirtillo, responsable de la zone de marché Asie du Sud-Est, Océanie et Inde chez Ericsson.



Les radios intégrées à antenne Massive MIMO ultralégères d'Ericsson AIR 3219 et AIR 3268 y seront notamment produites pour prendre en charge les déploiements 5G alors que les lancements commerciaux de réseaux 5G sont en cours dans le pays, les déploiements ayant commencé à la suite des enchères de spectre en juillet. Bharti Airtel (Airtel) et Jio, les principaux fournisseurs indiens de solutions de communication, ont choisi Ericsson comme partenaire pour déployer les réseaux 5G dans le pays.



