Ericsson : Acquisition de Vonage finalisée

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir finalisé l'acquisition de Vonage Holdings Corp, fournisseur de communications basées sur le cloud, soutenant ainsi sa stratégie visant à tirer parti du leadership technologique pour développer ses activités réseau mobile et en entreprise.



'L'acquisition permet à Ericsson d'accéder à de puissants blocs de construction pour offrir une suite complète de solutions de communication, notamment la plate-forme de communication en tant que service (CPaaS), UCaaS et CCaaS', explique-t-il.



La transaction devrait être relutive pour le BPA d'Ericsson et son FCF avant M&A à partir de 2024. Vonage deviendra un secteur d'activité distinct au sein du groupe scandinave - appelé Business Area Global Communications Platform (BGCP).



