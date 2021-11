Ericsson : Accord pour l'acquisition de Vonage

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir conclu un accord portant sur une offre en numéraire de 6,2 milliards de dollars pour l'acquisition de Vonage, un fournisseur mondial de communications basées sur le cloud, avec l'approbation unanime du conseil d'administration de Vonage.



Au cours des 12 mois jusqu'au 30 septembre dernier, Vonage a généré 1,4 milliard de dollars de ventes et une marge d'EBITDA ajusté de 14%. Sa plate-forme VCP dessert plus de 120.000 clients et plus d'un million de développeurs enregistrés dans le monde.



La transaction devrait être relutive sur le BPA ajusté à partir de 2024. Sa finalisation, attendue au premier semestre 2022, est soumise à l'approbation des actionnaires de Vonage, aux approbations réglementaires et à d'autres conditions usuelles.



