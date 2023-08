Ericsson : Accord de licence renouvelé avec le chinois Huawei

(CercleFinance.com) - L'équipementier télécoms suédois Ericsson a annoncé vendredi la signature d'un accord avec son homologue chinois Huawei visant à renouveler leur licence pour plusieurs années.



Cet accord de licence croisée, qui porte sur les technologie 3G, 4G et 5G ainsi que sur les infrastructures et appareils associés, va permettre aux deux sociétés d'avoir accès à leurs portefeuilles de propriété intellectuelle respectifs.



Dans un communiqué, Ericsson déclare toutefois s'attendre à ce que l'exploitation de ses brevets par des tiers lui rapporte autour de 11 milliards de couronnes (environ 920 millions d'euros) cette année.



Le groupe, qui souligne avoir déposé plus de 60.000 brevets à ce jour, rappelle qu'il consacre plus de quatre milliards de dollars chaque année à ses investissements en recherche et développement (R&D).



