Ericsson : Accord-cadre de cinq ans avec Ooredoo

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir été sélectionné par le groupe Ooredoo, fournisseur de services de communication multinational, en tant que partenaire de transformation numérique pour les solutions Business Support Systems (BSS).



Les sociétés ont signé un accord-cadre de groupe de cinq ans couvrant le déploiement des dernières solutions Ericsson BSS dans plusieurs sociétés opérationnelles du groupe Ooredoo.



Ces solutions aideront Ooredoo à stimuler l'innovation et à accroître la satisfaction de ses clients via des délais de mise sur le marché plus courts, plus de flexibilité et une meilleure efficacité, assure Ericsson.



