Ericsson : Accord avec Umniah autour de la 5G en Jordanie

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce un partenariat avec la société Umniah dans le cadre du lancement de la première phase de déploiement de la 5G en Jordanie.



L'accord prévoit qu'Ericsson fournisse à son partenaire ses produits et solutions 5G ainsi que des services d'intégration et d'assistance 5G afin de construire le réseau 5G d'Umniah.



La 5G permettra aux secteurs public et privé de tirer pleinement parti des avancées technologiques telles que l'amélioration de l'efficacité des services fournis dans une myriade de secteurs vitaux (énergie, la santé, les transports, les industries et l'éducation).



' Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Umniah [...]. Ericsson vise à fournir à Umniah les fonctionnalités exceptionnelles qu'offre la technologie 5G, telles que des vitesses élevées et une faible latence tout en transportant des charges de données plus élevées ', a réagi Kevin Murphy, vice-président et responsable d'Ericsson Levant Countries et Country Manager d'Ericsson Jordan.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.