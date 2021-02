Ericsson : Accord avec STC, en Arabie Saoudite

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir été choisi par Saudi Telecom Company (STC)comme fournisseur de services gérés en Arabie Saoudite.



Dans le cadre de cet accord, Ericsson déploiera sa solution Ericsson Operations Engine afin de renforcer les opérations réseau de STC, s'appuyant sur les dernières solutions technologiques rendant les opérations automatisées prédictives et proactives.



Ericsson précise que sa dernière suite logicielle basée sur l'intelligence artificielle (IA) et ses outils et capacités d'apprentissage automatique sera aussi déployée pour fournir un service d'opérations gérées de bout en bout automatisé.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.