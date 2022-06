Ericsson : Accompagne le déploiement 5G de Bouygues

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom annonce débuter la seconde phase de sa stratégie de déploiement de la 5G via la signature d'un partenariat stratégique avec Ericsson pour la fourniture et l'intégration d'un nouveau coeur de réseau dit 5G Stand Alone (SA) qui permettra de répondre aux futurs besoins de ses clients grand public et entreprises.



' Dès juillet 2022, les clients de Bouygues Telecom pourront expérimenter et mesurer tous les bénéfices de la 5G Stand Alone au sein du Lab 5G', assure Bouygues.



Dès 2023, Bouygues Telecom proposera de nouvelles solutions de réseaux privés mobiles pour répondre aux enjeux, notamment des industriels, sur les niveaux de criticité et de sécurité.



Par ailleurs, Bouygues Telecom commercialisera à compter du deuxième semestre 2022, la solution de réseau privé dédié d'Ericsson (EP5G), un réseau totalement indépendant du réseau de Bouygues Telecom qui peut fonctionner sur des fréquences 5G et 4G mises à disposition par l'opérateur ou attribuées par l'ARCEP.



