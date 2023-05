Ericsson : À nouveau premier du dernier rapport Frost Radar

(CercleFinance.com) - Ericsson a été classé en tête du rapport Frost Radar 5G Network Infrastructure Market 2023 pour la troisième année consécutive, ce qui montre ' les efforts accrus de l'entreprise pour investir dans le leadership technologique continuent de porter leurs fruits ', souligne la compagnie.



Ericsson a également obtenu une reconnaissance importante pour le développement de solutions RAN 5G économes en énergie qui répondent aux besoins des clients.



Fredrik Jejdling, vice-président exécutif et responsable des réseaux chez Ericsson, a déclaré : ' Il est gratifiant de voir nos efforts reconnus. Nous continuerons à investir dans un leadership technologique axé sur l'innovation, l'ouverture et la croissance des activités de nos clients. '



Troy Morley, de Frost & Sullivan, ajoute : ' L'entreprise investit des sommes considérables dans la recherche et le développement, ce qui est essentiel sur un marché où la technologie est en constante évolution. '



Ericsson alimente actuellement 145 réseaux 5G en direct dans 63 pays, ce qui est le niveau le plus élevé que Frost & Sullivan ait vu rapporté publiquement.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.