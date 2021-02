Equinor : Veut renforcer la sécurité de ses installations

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir 'réussi à réduire le nombre d'incidents graves et de blessures corporelle en 2020 par rapport à l'année précédente.' 67 incidents graves et quasi-accidents ont tout de même été enregistrés en 2020, indique l'entreprise.



Selon les statistiques de la société, la fréquence moyenne des incidents graves par million d'heures travaillées (SIF) est passée de 0,6 en 2019 à 0,5 en 2020. La fréquence totale des blessures enregistrables par million d'heures travaillées (TRIF) a été réduite de 2,5 à 2,3. En revanche, le nombre de fuites d'hydrocarbures dans les usines onshore et les installations offshore est passé de 10 en 2019 à 11 en 2020.



Selon Anders Opedal, le directeur général d'Equinor, un projet va être mis en, place pour 'améliorer le compréhension des risques.' Le projet élaborera notamment des recommandations sur les plans d'exécution des mesures de sécurité.



De plus, un certain nombre d'entreprises participent actuellement à l'initiative de coopération en matière de sécurité en ligne Always Safe (alwayssafe.no) qui a été mise en place par Equinor, Aker BP et Vår Energi, précise Equinor.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.