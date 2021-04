Equinor : Veut lancer deux centrales propres avec SSE Thermal

(CercleFinance.com) - Equinor et SSE Thermal ont dévoilé aujourd'hui leur projet de développement conjoint de deux centrales électriques à faible émission de carbone dans la région britannique de Humber.



Il s'agirait de développer Keadby 3, une centrale alimentée au gaz naturel de 900 MW qui serait l'une des premières du Royaume-Uni à être dotée de la technologie de capture et de stockage du carbone (CSC). L'autre centrale, Keadby Hydrogen, délivrerait 1800 MW et serait la première centrale électrique au monde 100% hydrogène.



Ces plans soutiendraient la transition du Royaume-Uni vers la neutralité carbone et accélérerait la décarbonation de la région d'Humber, qui figure parmi les plus grands clusters industriels du Royaume-Uni.



Ces deux centrales électriques formeraient un 'hub d'énergie propre' générant des milliers d'emplois qualifiés et revitalisant un coeur industriel clé.



Keadby 3 pourrait potentiellement voir le jour d'ici 2027, tandis que Keadby Hydrogen, pourrait être mise en service avant la fin de la décennie 'avec des mécanismes politiques appropriés', affirme Equinor.





