Equinor : Vers la réélection des membres du conseil

(CercleFinance.com) - Equinor fait savoir que son comité de nomination a recommandé que l'assemblée générale de la société réélise tous les actionnaires élus membres du conseil d'administration d'Equinor ASA.



Le comité de nomination recommande ainsi la réélection de Jon Erik Reinhardsen en tant que président et la réélection d'Anne Drinkwater en tant que vice-présidente du conseil d'administration, en plus de la réélection de Rebekka Glasser Herlofsen, Jonathan Lewis, Finn Bjørn Ruyter, Tove Andersen et Haakon Bruun-Hanssen en tant que membres élus par les actionnaires du conseil d'administration d'Equinor ASA.



L'élection aura lieu lors de l'assemblée générale de la société le mardi 6 juin 2023. Il est proposé que l'élection entre en vigueur le 1er juillet 2023 et soit effective jusqu'à l'élection ordinaire des membres élus par les actionnaires au conseil d'administration. en 2024.



