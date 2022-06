Equinor : Vers l'acquisition conjointe de Triton Power

(CercleFinance.com) - Equinor et SSE Thermal, une compagnie écossaise de distribution d'énergie, ont annoncé leur intention de racheter la société d'électricité Triton Power à Energy Capital Partners (ECP) pour un montant total de 341 millions de livres sterling partagé à parts égales entre les acheteurs.



Triton Power exploite notamment la centrale de Saltend, dans l'East Yorkshire (dans le nord de l'Angleterre), soit une usine de 1,2 GW de capacité installée exploitant une turbine conventionnelle à cycle combiné (CCGT) fonctionnant au gaz naturel.



Equinor et SSE Thermal prévoient de faire évoluer la centrale en utilisant jusqu'à 30 % d'hydrogène à partir de 2027, avec l'ambition de passer à terme à 100 % d'hydrogène.



La transaction devrait être finalisée en septembre.



