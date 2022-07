Equinor : Vaste mouvement de grève, plusieurs sites fermés

(CercleFinance.com) - Equinor a annoncé ce matin la fermeture des champs de Gudrun, Oseberg South et Oseberg East après que les membres du syndicat norvégien Organisation of Managers and Executives (Lederne) se sont déclaré en grève depuis minuit.



La production totale de ces trois champs est évaluée à environ 89.000 barils d'équivalent pétrole (bep) par jour, dont 27.500 bep par jour de gaz naturel.



La grève intervient alors que des négociations salariales étaient en cours entre syndicats et organisation patronale.



Par ailleurs, une prolongation de la grève a été notifiée pour les champs de Heidrun, Kristin et Aasta Hansteen, prenant effet à compter d'aujourd'hui (5 juillet). Ces installations procéderont ainsi à un arrêt contrôlé de la production - y compris le champ Tyrihans, qui est lié à la plate-forme Kristin.



La production totale de Heidrun, Kristin/Tyrihans et Aasta Hansteen est d'environ 333.000 bep par jour, dont 264.000 bep par jour de gaz naturel.



A moins qu'un accord de soit trouvé d'ici là, le mouvement de grève pourrait s'étendre aux champs de Sleipner, Gullfaks A et Gullfaks C. à compter du 9 juillet, indique Equinor.



