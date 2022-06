Equinor : Va livrer plus de gaz à Centrica, au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Equinor annonce aujourd'hui un accord avec Centrica, entreprise britannique du secteur énergétique, portant sur des livraisons de gaz supplémentaires au Royaume-Uni.



Ainsi, 'l'accord d'approvisionnement renforcera la sécurité énergétique du Royaume-Uni au cours des trois prochains hivers', assure Equinor.



Ce nouvel accord d'approvisionnement ajoute environ 1 milliard de mètres cubes (bcm) par an au contrat bilatéral existant d'Equinor avec Centrica et porte le volume total sous contrat au-dessus de 10 bcm par an.



Alors que la Grande-Bretagne importe actuellement environ un tiers de ses besoins en gaz de Norvège, l'annonce souligne l'importance stratégique de la relation norvégienne pour la sécurité énergétique du Royaume-Uni.



Chaque année, Equinor fournit entre 20 à 22 milliards de m3 de gaz naturel au Royaume-Uni, ce qui couvre plus de 25 % de la demande de gaz du pays.



