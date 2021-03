Equinor : Un important gisement découvert en mer du Nord

(CercleFinance.com) - Equinor et ses partenaires Vår Energi, Idemitsu Petroleum et Neptune Energy ont fait la plus grande découverte de gisement d'hydrocarbures de l'année, sur le plateau continental norvégien (NCS), annonce Equinor.



Les estimations préliminaires placent la taille de la découverte entre 12 et 19 millions de mètres cubes d'équivalent pétrole récupérables, soit entre 75 et 120 millions de barils.



Nick Ashton, vice-président senior d'Equinor pour l'exploration en Norvège estime que les découvertes des 18 derniers mois 'revitalisent l'une des zones les plus matures du NCS' et 'créeront une valeur considérable pour la société'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.