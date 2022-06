Equinor : Transfère l'exploitation de North Platte à Shell

(CercleFinance.com) - Equinor a accepté de vendre à Shell 51 % de sa participation dans le projet de développement en eaux profondes de North Platte, dans le golfe du Mexique. Equinor conservera 49 % des intérêts dans le projet, et Shell deviendra le nouvel exploitant du champ.



Pour refléter ce changement, Equinor et Shell ont convenu de renommer le projet North Platte en projet Sparta.



Sparta chevauche quatre blocs de la zone de Garden Banks, à 275 kilomètres au large des côtes de la Louisiane, par une profondeur d'eau d'environ 1 300 mètres.



'Sparta renforcera notre position dans le golfe du Mexique ainsi que notre rôle global de fournisseur d'énergie fiable aux États-Unis', déclare Chris Golden, Senior Vice President, U.S. Upstream, Exploration and Production International d'Equinor.



La transaction est soumise aux conditions habituelles et à l'approbation des autorités.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.