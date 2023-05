Equinor : Test de production réussi sur Johan Sverdrup

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir réussi cette semaine un essai de production sur le champ Johan Sverdrup, atteignant un niveaude production record de 755 000 barils de pétrole par jour, un niveau équivalent à 6 à 7% de la consommation quotidienne de pétrole en Europe.



' Ce test de capacité de processus chez Johan Sverdrup confirme des installations techniquement très robustes et a été réalisé en toute sécurité et sans incidents indésirables. Il s'agit d'une étape importante, et le résultat d'efforts systématiques et ciblés', déclare Marianne Bjelland, vice-présidente Exploration et Production pour Johan Sverdrup chez Equinor.



Equinor et ses partenaires Aker BP, Petoro et TotalEnergies visent à maintenir les niveaux de production de pétrole du champ jusqu'à ce niveau à l'avenir.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.