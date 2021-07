Equinor : Solde sa participation dans le projet Petrocedeño

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir conclu un accord afin de céder solder sa participation de 9,67% dans le projet Petrocedeño, au Vénézuela à Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), une société appartenant à l'entreprise publique Petróleos de Venezuela (PdVSA).



Cette transaction s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'Equinor visant à concentrer son portefeuille sur des zones internationales clés et des zones géographiques prioritaires où la société pourra tirer parti de ses avantages concurrentiels.



Pour rappel, le projet Petrocedeño visait à transformer le pétrole brut extra-lourd en brut plus léger.





