Equinor : Snorre entre en production plus tôt que prévu

(CercleFinance.com) - Equinor annonce que le projet Snorre est entré en production en mer du Nord le 12 décembre, alors que sa mise en service initiale était programmée au 1er trimestre 2021.



Situé en mer du Nord, ce projet va permettre de prolonger la durée de vie productive du champ de Snorre jusqu'en 2040 en visant quelque 200 millions de barils de réserves de pétrole récupérables, annonce Equinor.



'En outre, le projet devrait être livré plus de 1 milliard de NOK en dessous de l'estimation des coûts en le plan de développement et d'exploitation (PDO) ', précise Geir Tungesvik, vice-président exécutif d'Equinor pour la technologie, les projets et le forage.



Le partenariat de terrain avec Snorre comprend: Equinor Energy AS (opérateur) 33,27%, Petoro AS 30%, Vår Energi AS 18,55%, Idemitsu Petroleum Norge AS 9,6% et Wintershall Dea Norge AS 8,57%.





