Equinor : Signe un contrat de vente de gaz en Pologne

(CercleFinance.com) - Equinor a annoncé aujourd'hui un accord de vente de gaz à long terme avec la société polonaise PGNiG.



L'accord, d'une durée de 10 ans, porte sur un volume d'environ 2,4 milliards de mètres cubes (mmc) de gaz par an qui sera exporté par le nouveau 'Baltic Pipe'.



Le projet Baltic Pipe relie le système d'exportation de gaz norvégien à la Pologne via le Danemark et facilite l'acheminement du gaz norvégien par gazoduc vers la Pologne.



' Je suis très heureux que, grâce à cet accord, nous puissions étendre notre offre en tant que partenaire énergétique fiable à la Pologne ', a déclaré Irene Rummelhoff, vice-présidente exécutive d'Equinor chargée du marketing, du secteur intermédiaire et du traitement.



' Les contrats que nous venons de signer portent sur du gaz qui sera livré à la Pologne par le gazoduc Baltic Pipe, ce qui renforcera considérablement la sécurité énergétique de notre pays ', ajoute Iwona Waksmundzka-Olejniczak, directeur général de PGNiG.



