Equinor : Signature d'un protocole d'accord avec Aker BP

(CercleFinance.com) - Equinor a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec Aker BP afin de céder à Aker BP les opération et projets de développement dans la zone NOAKA (Krafla, Fulla et le nord d'Alvheim).



Jusqu'alors, Equinor et Aker BP développaient chacun un champ dans la zone (Krafla pour Equinor, NOA Fulla pour Aker BP) mais les partenaires ont convenu qu'un seul opérateur serait la meilleure solution pour le développement ultérieur de la zone.



Il est donc prévu qu'Equinor assure le transfert de l'expertise et de l'expérience relatives au concept Krafla à Aker BP et que la collaboration se poursuive dans la phase de développement.



Un transfert d'exploitation sera effectif lorsque la décision d'investissement aura été approuvée par l'autorisation et que le plan d'aménagement et d'exploitation (PDO) aura été soumis aux autorités.



Equinor restera un partenaire de licence majeur dans la région et conservera sa part actuelle de 50 % dans Krafla et de 40 % dans la licence Fulla.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.