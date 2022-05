Equinor : Se désengage de ses coentreprises en Russie

(CercleFinance.com) - Equinor annonce se dégager de toutes ses coentreprises détenues en Russie, conformément aux sanctions actuellement en vigueur contre Moscou.



Ses participations dans quatre coentreprises russes ont ainsi été cédées à Rosneft et un accord de sortie du projet Kharyaga (un gisement de Sibérie occidentale) a également été signé, indique Equinor.



La société avait entamé ce processus dès le 27 février 2022 avant d'annoncer la suspension de tous ses nouveaux investissements en Russie et d'interrompre toute négociation portant sur les produits pétroliers et gaziers en provenance de Russie.



