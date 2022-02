Equinor : Retrait programmé des co-entreprises en Russie

(CercleFinance.com) - La compagnie norvégienne Equinor a annoncé lundi l'arrêt de ses investissements en Russie, une décision qui va s'accompagner du prochain retrait de ses co-entreprises dans le pays.



Dans un communiqué, le conseil d'administration du groupe énergétique se dit 'profondément troublé' par l'invasion russe en Ukraine et juge que la position de la société est devenue 'intenable' dans les conditions actuelles.



Equinor, qui est présent en Russie depuis 30 ans, avait conclu en 2012 un accord de collaboration avec le géant pétrolier russe Rosneft.



A la fin 2021, ses actifs dans le pays totalisaient quelque 1,2 milliards de dollars.



Equinor précise s'attendre à ce que l'arrêt de ses projets en Russie se solde par de prochaines dépréciations d'actifs.



A la Bourse d'Oslo, son titre progressait de 3,5% lundi matin, cette annonce étant plus que compensée par l'envolée des prix pétroliers, qui culminent toujours à des plus hauts de huit ans.



