Equinor : Reprise de la production a Hammerfest LNG

(CercleFinance.com) - Après plusieurs reports, Equinor a annoncé hier que la production avait redémarré à Hammerfest LNG, un site qui avait été touché par une important incendie en septembre 2020 et qui faisait depuis l'objet d'importants travaux de réparation et d'amélioration,



'Avec le démarrage de Hammerfest LNG, nous ajoutons un volume supplémentaire aux livraisons de gaz déjà importantes en provenance de Norvège. Ceci est d'une grande importance à une époque où des approvisionnements prévisibles et fiables sont très importants pour de nombreux pays et clients ', précise Irene Rummelhoff, vice-présidente exécutive d'Equinor, Marketing, Midstream and Processing.



Les volumes en provenance d'Hammerfest LNG représentent plus de 5 % des exportations de gaz norvégien. Au cours d'une année de production normale, Hammerfest LNG produit environ 6,5 milliards de mètres cubes de GNL.





