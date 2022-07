Equinor : Rénovation et nouveaux objectifs pour Peregrino

(CercleFinance.com) - Equinor annonce que la production, interrompue depuis avril 2020, a repris depuis le 16 juillet sur le champ Peregrino au Brésil.



Entretemps, Equinor a pu conduire un important programme de maintenance, de mises à niveau et de réparations sur le navire flottant de production, stockage et déchargement (FPSO) et installer sur zone une nouvelle plate-forme, Peregrino C.



Ces investissements ont permis à la production de redémarrer en toute sécurité, d'augmenter la capacité globale du champ et de réduire l'intensité des émissions de carbone, assure Equinor.



La société précise que le champ en question est 'le plus grand champ exploité par la société en dehors de la Norvège' et 'le premier d'une série de grands développements de champs au Brésil'.



Selon Equinor, Peregrino Phase I dispose de réserves estimées à 180 millions de barils. La nouvelle plate-forme - qui s'inscrit dans la cadre du projet Peregrino Phase II - devrait prolonger la durée de vie et la valeur du champ et ajouter un potentiel d'exploitation de quelque 250 à 300 millions de barils.









