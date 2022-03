Equinor : Renonce à l'achat de pétrole russe

(CercleFinance.com) - Après avoir annoncé il y a deux semaines qu'elle entamait l'arrêt de ses projets en Russie, la société Equinor fait savoir ce matin qu'elle ne signera plus de contrat, ni d'achat ni de transport, concernant du pétrole et des produits pétroliers russes.



La société est toutefois liée à certains engagements contractuels conclus avant l'invasion : Equinor doit notamment réceptionner quatre cargaisons de pétrole russe en mars.



'Deux cargaisons seront revendues à des clients en Asie, la troisième est une cargaison de naphta qui sera livrée à une installation de stockage sous contrat avec Equinor. Enfin, la quatrième est une cargaison de matières premières à livrer à la raffinerie de Mongstad en Norvège', indique la société.



Equinor précise que la réception de ces cargaisons est 'entièrement conforme aux sanctions en vigueur' et que la société poursuit son travail pour quitter la Russie 'de manière responsable'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.