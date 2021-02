Equinor : Redessine sa relation avec les fournisseurs

(CercleFinance.com) - Equinor révèle avoir acheté pour 150,8 Mds de couronnes norvégiennes (NOK) de biens et services en 2020, auprès de 8500 fournisseurs dans le monde. 74% de ces achats (soit 112 Mds de NOK) ont été réalisés auprès de fournisseurs norvégiens, contre 61% en 2017, détaille Equinor.



L'entreprise annonce vouloir travailler avec ses fournisseurs 'de manière plus intégrée' afin d'accroître la responsabilité conjointe. Dans ce cadre, des accords-cadres à long terme vont être mis en place tandis que des programmes d'incitation viendront récompenser les livraisons sûres et efficaces, précise la société.



'Nous pensons qu'en tirant parti de ces nouvelles façons de travailler avec nos fournisseurs, nous pouvons rester plus robustes et résilients à travers les cycles', assure Peggy Krantz-Underland, directrice des achats d'Equinor.



Actuellement, une vingtaine de projets sont en phase de mise en oeuvre, représentant un investissement total d'environ 245 Mds de NOK, dont la plupart se situent en Norvège, précise Equinor.



