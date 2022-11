Equinor : Propose un plan de développement du champ d'Irpa

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir soumis au ministre norvégien du Pétrole et de l'Energie un plan de développement et d'exploitation (PDO) du champ gazier d'Irpa, anciennement connu sous le nom d'Astérix.



Selon Equinor, le développement assurera une activité et des livraisons de gaz stables depuis la plate-forme flottante d'Aasta Hansteen jusqu'en 2039.



'Le développement d'Irpa contribuera à des livraisons de gaz prévisibles et à long terme aux clients de l'UE et du Royaume-Uni', a déclaré Geir Tungesvik, vice-président exécutif d'Equinor pour les projets, le forage et l'approvisionnement.



La découverte d'Irpa date de 2009 et se trouve en eau profonde dans la mer de Norvège, à 340 kilomètres à l'ouest de Bodø. Les ressources de gaz récupérables attendues sont estimées à environ 20 milliards de mètres cubes standard, soit l'équivalent de 124 millions de bep (barils équivalent pétrole), soit la consommation de près de 2,4 millions de ménages britanniques sur une période de sept ans.



