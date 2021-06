Equinor : Prolonge les opérations à Heimdal jusqu'en 2023

(CercleFinance.com) - Equinor annonce que les opérations au sein de sa plateforme du champ gazier de Heimdal, en mer du Nord, vont être prolongées jusqu'en 2023, grâce à l'exploitation de nouveau puits dans le champ de Valemon. Le gaz extrait de Valemon passe en effet par Heimdal où il est traité.



'La production de Valemon devrait augmenter à l'avenir, car 3 à 4 nouveaux puits de gaz seront forés pour Valemon en 2021 et 2022. Cela permet à Heimdal de maintenir des opérations rentables un peu plus longtemps que prévu initialement (2021 ou 2022)', a déclaré Equinor.



À la fin des opérations à Heimdal en 2023, les réserves de gaz restantes de Valemon seront transférées à Kvitebjørn et Kollsnes pour traitement, via des dérivations sous-marines.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.