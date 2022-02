Equinor : Prolonge les contrats avec ses fournisseurs

(CercleFinance.com) - Equinor annonce exerce des options d'une valeur de 8 milliards de NOK afin de renouveler les contrats avec Archer, KCA Deutag et Odfjell Drilling portant notamment sur le forage, la complétion, les services d'intervention, le colmatage, la maintenance et les modifications de 19 installations permanentes d'Equinor.



Exercées pour deux ans à compter de fin 2022, les options portent sur le même périmètre de travaux qu'auparavant régi par contrat.



'Ces prolongations de contrat contribueront à assurer la prévisibilité pour les parties et des livraisons de puits sûres et efficaces. En collaboration avec nos fournisseurs, nous souhaitons développer davantage ces services afin d'assurer la création de valeur à long terme à partir de nos installations ', déclare Erik Gustav Kirkemo, vice-président senior pour les opérations de forage et de puits.







