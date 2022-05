Equinor : Prolongations de contrats pour 20 Mds de NOK

(CercleFinance.com) - Equinor annonce la prolongation de ses contrats avec Baker Hughes Norge, Halliburton AS et Schlumberger Norge AS portant sur des services intégrés de forage et de puits sur ses champs d'exploitation du plateau continental norvégien (NCS).



Equinor prolonge également ses contrats de services spécialisés avec les mêmes entreprises ainsi que 13 autres fournisseurs. Les contrats s'appliqueront pendant deux ans à compter du 1er juin.



L'extension du contrat pour les services de forage est estimée à environ 14 milliards de NOK (couronnes norvégiennes) et donnera du travail à environ 2 000 personnes réparties sur 18 plates-formes fixes et 12 plates-formes mobiles.



La valeur totale des services spécialisés au cours de la même période est estimée à près de 6 milliards NOK. Les services spécialisés emploieront environ 600 personnes.



'Les contrats intégrés sont bien complétés par les contrats-cadres de services spécialisés. Nous sommes très satisfaits des contrats que nous prolongeons et sommes impatients de poursuivre nos travaux d'amélioration conjoints ', a déclaré Erik G. Kirkemo, vice-président senior d'Equinor pour les opérations de forage et de puits.



