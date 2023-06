Equinor : Projets Irpa et Verdande validés par les autorités

(CercleFinance.com) - Equinor annonce ce matin que les projets de développement et d'exploitation des champs sous-marins Irpa et Verdande et du puits de production Andvare en mer de Norvège ont été approuvés par les autorités norvégiennes.



Le champ gazier Irpa sera relié à Aasta Hansteen, tandis que le champ pétrolier Verdande et le puits Andvare seront reliés à Norne.



'Ces projets de développement mettront rapidement une nouvelle production sur le marché avec de faibles coûts de développement, tout en étendant l'activité sur les plates-formes hôtes ', a commenté Trond Bokn, vice-président senior pour le développement de projets d'Equinor.



Selon Equinor, les volumes de gaz Irpa pourraient approvisionner en gaz un peu plus de 2,3 millions de foyers britanniques pendant sept ans.





