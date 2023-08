Equinor : Prise de participation de 25% dans Bayou Bend CCS

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir acquis une participation de 25 % dans Bayou Bend CCS, soit l'un des plus grands projets américains de captage et de stockage de carbone (CSC) situé le long de la côte du golf, dans le sud-est du Texas.



' Les solutions commerciales de CSC sont essentielles pour que les industries puissent répondre à leurs ambitions climatiques tout en maintenant leur activité. L'entrée dans Bayou Bend renforce notre portefeuille de solutions à faible émission de carbone', indique Equinor.



La firme ambitionne d'ailleurs de développer des capacités de stockage du CO2 de l'ordre de 15 à 30 millions de tonnes d'ici 2035.



'Notre expérience dans le développement de projets de stockage de carbone peut contribuer à faire progresser les efforts de décarbonation dans l'un des plus grands corridors industriels des États-Unis ', avance Grete Tveit, vice-présidente principale des solutions à faible émission de carbone chez Equinor.





