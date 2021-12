Equinor : Prise de participation dans Noriker Power Limited

(CercleFinance.com) - Equinor annonce la signature d'un accord avec Noriker Power Limited, spécialiste du stockage de l'énergie sur batterie au Royaume-Uni, afin d'accompagner le développement du stockage d'énergie sur batterie à grand échelle.



Dans ce contexte, Equinor a prévu de prendre une participation de 45% dans Noriker et se réserve la possibilité d'acquérir la société dans son intégralité dans un second temps.



Outre cette prise de participation, Equinor et Noriker ont aussi convenu d'une coopération stratégique qui donnera à Equinor la possibilité de participer directement aux projets en cours de maturation par Noriker.



Le stockage de l'énergie sur batterie peut contribuer à la stabilité les marchés de l'électricité: il permet de stocker l'énergie lorsque les prix sont bas et de la revendre lorsque les prix sont élevés, contribuant à la hausse des rendements des projets d'énergie renouvelable.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.