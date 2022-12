Equinor : Plan pour le développement offshore de Verdande

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir soumis au Ministère du Pétrole et de l'Energie norvégien un plan de développement et d'exploitation (PDO) du champ de Verdande, situé en mer de Norvège.



Selon Equinor, le développement de ce projet garantira d'importants volumes de pétrole pour le navire de production Norne, avec une mise en service prévue au cours du 4e trimestre 2025.



Selon les estimations, Verdande couve un total d'environ 36,3 millions de barils d'équivalent pétrole récupérables. Les investissements dans Verdande s'élèvent à quelque 4,7 milliards de couronnes norvégiennes (soit environ 450 millions d'euros).



' Sur la base de l'étude d'effet d'entraînement et de nos propres calculs, Verdande sera un projet socio-économiquement rentable et économiquement viable ', déclare Tungesvik.



Le début des forages est prévu au 4e trimestre 2024 pour une entrée en production douze mois plus tard.





