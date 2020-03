Equinor : Plan de réduction de dépenses pour 2020

(CercleFinance.com) - Pour préserver sa vigueur financière face à la pandémie de Covid-19 et aux faibles cours du pétrole, Equinor annonce son intention de réduire d'environ 20% ses dépenses d'investissements organiques pour 2020, aux environs de 8,5 milliards de dollars.



La compagnie pétro-gazière norvégienne va aussi diminuer son activité d'exploration, passant de 1,4 à un milliard de dollars, et réduire ses coûts opérationnels de l'ordre de 700 millions par rapport à l'estimation initiale.



Ces réductions de coûts d'environ trois milliards de dollars au total s'ajoutent à la suspension des rachats d'actions déjà annoncée. Equinor en attend un cash-flow organique neutre avant distribution de capitaux cette année, pour un baril de pétrole autour de 25 dollars.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer