Equinor : Perte trimestrielle et hausse du dividende

(CercleFinance.com) - Présentés ce mercredi, les résultats du 4e trimestre d'Equinor ont déçu les attentes, provoquant une baisse du titre malgré une hausse des dividendes.



Le résultat ajusté après impôts s'est traduit par une perte de 550 millions de dollars au dernier trimestre, bien loin du bénéfice net de 1,19 milliard de dollars enregistré par Equinor un an plus tôt.



Même en tenant compte de la dépréciation d'1 milliard de dollars relative au projet Tanzania LNG, le bénéfice net se serait élevé à 428 millions de dollars restant toujours inférieur au consensus, ont pointé les analystes.



Après une augmentation du dividende de 2 cents au troisième trimestre, Equinor a annoncé une nouvelle augmentation de 1 cent du dividende au titre du quatrième trimestre, soit un dividende en numéraire de 0,12 dollar par action.



Equinor a également annoncé la cession de ses actifs de Bakken aux États-Unis à Grayson Mill Energy pour 900 millions de dollars.





