Equinor : Partenariat autour de l'hydrogène avec Engie

(CercleFinance.com) - Equinor annonce un partenariat avec Engie afin de développer conjointement des activités hydrogène à faible émission carbone.



Les deux partenaires estiment en effet qu'il est essentiel de développer à grande échelle des projets d'hydrogène renouvelable et à faible émission, afin de permettre aux clients industriels de réduire significativement leurs rejets de CO2 d'ici 2030.



Engie et Equinor ont signé un protocole d'accord pour étudier le développement des chaînes de valeur de l'hydrogène bas carbone en Belgique, aux Pays-Bas et en France.



