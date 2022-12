Equinor : Obtient des concessions à l'ouest des États-Unis

(CercleFinance.com) - Equinor obtient un bail à l'échelle commerciale en Californie dans le domaine de l'éolien offshore flottant.



Cinq concessions ont été offertes par le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) dans le cadre de la toute première vente de concessions éoliennes offshore sur la côte ouest des États-Unis et de la toute première vente américaine visant à soutenir les opportunités de développement de l'énergie éolienne offshore flottante à l'échelle commerciale.



Avec une offre de 130 millions de dollars pour 80,062 acres dans l'océan Pacifique, Equinor a obtenu une concession de près de deux gigawatts dans la région de Morro Bay, qui a le potentiel de générer suffisamment d'énergie pour alimenter près de 750 000 foyers américains.



' La côte ouest des États-Unis est l'une des régions de croissance les plus intéressantes au monde pour l'éolien offshore flottant, en raison de ses conditions de vent favorables et de sa proximité avec des marchés qui ont besoin d'une énergie fiable et propre ', déclare Molly Morris, présidente d'Equinor Wind US.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.