Equinor : Nouvelles licences de production en mer de Barents

(CercleFinance.com) - Equinor annonce aujourd'hui que le ministère du Pétrole et de l'Énergie de Norvège lui a décerné deux licences de production (PL 1133 et PL 1134) à l'occasion du 25e cycle d'octroi de licences en mer de Barents.



' Nous sommes satisfaits de cette attribution qui offre des opportunités d'exploration à proximité d'infrastructures', a expliqué en substance Jez Averty, senior vice-président chez Equinor.



'Nous donnons la priorité à l'exploration de ressources qui répondent à nos exigences à la fois en termes de rentabilité et de réduction des émissions de carbone ', a-t-il conclu.



