Equinor : Nouvelle découverte pétrolière en mer de Barents

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir fait une nouvelle découverte pétrolière à Snøfonn Nord, à proximité du champ Johan Castberg en mer de Barents.



Les calculs préliminaires de la taille de la découverte indiquent entre 37 et 50 millions de barils de pétrole récupérables. Avec les autres titulaires de licence, Vår Energi et Petoro, Equinor envisagera de lier la découverte au champ Johan Castberg.



'Snøfonn Nord est une découverte passionnante à proximité du développement de Johan Castberg et peut ajouter des volumes précieux à l'installation à l'avenir', a déclaré Kristin Westvik, vice-présidente senior d'Equinor pour l'exploration et la production au nord.



'En coopération avec les partenaires de licence, nous envisagerons un développement possible', a-t-elle ajouté.



