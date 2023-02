Equinor : Nouvelle découverte en mer du Nord

(CercleFinance.com) - Equinor a annoncé jeudi avoir fait une nouvelle découverte d'hydrocarbures près de son champ de Troll, au large de la Norvège, la septième découverte effectuée dans le secteur depuis 2019.



Selon des calculs préliminaires, les ressources récupérables sont estimées entre 17 et 47 millions de barils, pour l'essentiel composés de pétrole.



Equinor est l'opérateur principal du projet, baptisé 'Rover Sor', qu'il exploite actuellement aux côtés de ses partenaires DNO, Wellesley Petroleum et Petoro.



Le titre progressait de 1,7% jeudi matin à la Bourse d'Oslo, à comparer avec un gain de 0,4% pour l'indice de référence OSEBX.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.