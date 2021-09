Equinor : Nouveau financement pour le projet Ocean Grid

(CercleFinance.com) - Equinor a fait savoir que son projet Ocean Grid allait bénéficier d'un soutien de 82,7 millions de NOK par le biais du programme Green Platform, comme l'a confirmé le ministre norvégien du Commerce et de l'Industrie.



' Le projet développera de nouvelles technologies, connaissances et solutions pour permettre un développement rentable de l'éolien offshore sur le plateau continental norvégien ', indique la société.



Les partenaires du projet apporteront également leurs propres contributions financières, portant le total à 125,5 millions de NOK pour le développement du réseau offshore.





