Equinor : North Star remporte des contrats pour Dogger Bank

(CercleFinance.com) - North Star Renewables a remporté les contrats portant sur la livraison de trois navires d'exploitation de service (SOV) dans le cadre des phases A et B du parc éolien de Dogger Bank, annonce Equinor. La valeur totale des contrats, options comprises, est estimée à environ 270 millions GBP.



'Les SOV haut de gamme garantiront à nos équipes un séjour confortable en mer, ce qui est important avant une journée de travail sur les turbines. Nous avons intégré une technologie de pointe pour garantir que nous pouvons exploiter le parc éolien de manière sûre, durable et efficace ', a indiqué Halfdan Brustad, vice-président en charge de Dogger Bank chez Equinor.



Pour rappel, Dogger Bank sera le plus grand parc éolien offshore au monde une fois achevé en 2026, et sera construit en trois phases égales de 1,2 GW, Dogger Bank A, B et C. Dogger Bank A et B sont une joint-venture entre Equinor (40%), SSE Renewables (40%) et Eni (20%).



North Star Renwables livrera un SOV à utiliser pour la maintenance programmée à Dogger Bank A et B en janvier 2024 tandis que les deux autres, dédiés à la maintenance corrective, seront livrés en juillet 2023 et juillet 2024, précise le communiqué d'Equinor.





