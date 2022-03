Equinor : Nomination de nouveaux vice-présidents

(CercleFinance.com) - Equinor annonce la nomination de Geir Tungesvik en tant que vice-président exécutif du domaine d'activité 'Projets, forage et approvisionnement' à compter du 1er mai, succédant ainsi à Arne Sigve Nylund qui prend sa retraite.



Geir Tungesvik était jusqu'à présent vice-président principal pour le développement de projets dans le domaine d'activité Projets, forage et approvisionnement chez Equinor.



Par ailleurs, Aksel Stenerud a été nommé vice-président exécutif pour la fonction 'People and Organization' à compter du 1er mars.



Aksel Stenerud avait rejoint Equinor en 2008 afin d'occuper le poste de vice-président en charge des relations avec les employés.



