Equinor : Nomination d'un nouveau directeur financier

(CercleFinance.com) - Equinor annonce la nomination de Torgrim Reitan en tant que directeur financier et vice-président exécutif d'Equinor avec effet au 6 octobre 2022.



Torgrim Reitan succédera à Ulrica Fearn qui a décidé de quitter l'entreprise pour poursuivre une opportunité de directeur financier en dehors de l'entreprise. Ulrica Fearn sera disponible pour assurer une bonne passation de pouvoir à son successeur jusqu'à nouvel ordre.



'J'ai hâte de rejoindre le comité exécutif et de travailler en étroite collaboration avec Anders [le directeur générale d'Equinor, ndlr] et sa très solide équipe pour gérer la crise énergétique actuelle, tout en utilisant ma vaste expérience pour contribuer à donner l'élan à notre transformation vers le zéro net en 2050', déclare Torgrim.



Auparavant Torgrim Reitan était vice-président senior pour les finances et le contrôle dans le domaine d'activité des énergies renouvelables d'Equinor.



De 2015 à 2018, Torgrim Reitan a occupé le poste de vice-président exécutif de Development and Production USA chez Equinor.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.